Босс. Сезон 1. Серия 2
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Босс (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Boss
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Сюжет рассказывает о мэре Чикаго, страдающем тяжелым психическим заболеванием и, в результате, нарушениями памяти и рассудка, но окружающие, включая и его жену, об этом не догадываются.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»