Бортпроводник - всего лишь официант. Обслуживание пассажиров
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1А Первый Авиационный
1-й сезон
Бортпроводник - всего лишь официант. Обслуживание пассажиров

1А Первый Авиационный (сериал, 2021) сезон 1 серия 100 смотреть онлайн

5.92021, Бортпроводник - всего лишь официант. Обслуживание пассажиров
Блог18+

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О сериале

1А - это Первый Авиационный канал на YouTube Авторский проект Ильи Брижак Здесь всe о самолeтах и перелeтах - Советы бортпроводника - Рассказы стюардессы - Бизнес авиация - Истории от пилота и от действующего сотрудника аэропорта - Разбираем авиакомпании, ситуации, новости и многое другое. Большинство видео через призму юмора!

Сериал Бортпроводник - всего лишь официант 1 сезон 100 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
8 мин / 00:08

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