Бордель (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

НВО представляет документальный сериал для взрослых об одном из самых известных сутенеров в США Дэннисе Хофе и его борделе «Лунный кролик». Настоящий мастер своего дела Дэннис поделится со зрителями профессиональными секретами и покажет немного закулисной жизни своего борделя.



Сериал Бордель 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.