8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Процесс образования Германской империи был длительным и проходил в ходе ряда войн. В качестве инициатора и центра объединения выступала Пруссия. О борьбе за объединение Германии мы сегодня и поговорим.







Борьба за объединение Германии



В 1871 году был подписан указ о создании Германской империи ; множество фактически независимых образований объединились в единое национальное германское государс�тво. Главная заслуга в объединении принадлежала Пруссии, выступившей в качестве инициатора и центра объединения.



Предыстория



Формально немецкие государства входили в Священную Римскую империю германской нации, созданную еще в раннем Средневековье. В действительности политически разделенную Германию объединяли только язык и культура. Недостатки раздробленности стали очевидны в ходе наполеоновских войн, когда германские государства не смогли оказать французским войскам достойного сопротивления и в основном были оккупированы Наполеоном.



События



1806 г. ; разгром французами Пруссии, роспуск Священной Римской империи, создание Рейнского союза (по инициативе Наполеона).



1814;1815 гг. ; роспуск Рейнского союза и создание Германского союза с Австрией во главе (по решению Венского конгресса).



1848;1849 гг. ; революция в Германии, создание общегерманского Национального собрания, разработка конституции и попытка объединения, в целом, не увенчавшаяся успехом по большей части из-за соперничества между Австрией и Пруссией (подробнее: Революция 1848—1849 годов в Германии).



1862 г. ; прусский король Вильгельм I назначил главой правительства Отто фон Бисмарка (см. Биография Отто фон Бисмарка).



1866 г. - Австро-прусская война, по сути ; война за доминирование в немецкоязычном мире; победу одержала Пруссия.



1870;1871 гг. ; Франко-прусская война (см. Франко-прусская война и Парижская Коммуна); победа Пруссии.



1871 г. ; провозглашение Германской империи; императором становится прусский король Вильгельм I.



Логика событий



Наполеоновские завоевания во многом разбудили немецкий патриотизм. Идея о необходимости национального объединения становится все популярнее.



Но объединить Германию было непросто: мешали интересы отдельных германских государств и борьба Пруссии и Австрии за первенство в предполагаемом объединении.



Ситуация коренным образом изменилась после того, как прусский король Вильгельм I назначил главой правительства и министром иностранных дел опытного дипломата и тактика Отто фон Бисмарка, который считал объединение Германии своей главной задачей.



Традиционно северогерманские государства тяготели к Пруссии, а южногерманские ; к Австрии. Не последнюю роль здесь играло разделение на католиков и протестантов. После поражения Австрии в Австро-прусской войне 1866 года южногерманские государства одно за другим стали заключать с Пруссией тайные оборонительные договоры, а после объявления в 1870 году Францией войны Пруссии открыто выступили на ее стороне.



Война с Францией стала мощнейшим объединительным фактором для всех немцев, ее итогом стало провозглашение Германской империи, в состав которой в конце концов вошли все немецкоязычные государства, кроме Австрии.



Заключение



В центре Европы образовалось мощное единое государство, национальная идентичность которого во многом строилась на прусском милитаризме и военных успехах. Бисмарк был сторонником мирного развития Германии и ее неучастия в колониальном разделе мира, однако новый король Вильгельм II отправил его в отставку и стал проводи�ть более агрессивную политику, что стало одной из причин Первой мировой войны.



Параллели



Одновременно с Германией объединялась Италия. В этих событиях много сходства, несмотря на культурные и экономические различия между странами. В Италии аналогичную Пруссии роль сыграло Сардинское королевство. Фигуре Бисмарка соответствует первый министр Сардинии Кавур. Подробнее: Путь к единой Италии.



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