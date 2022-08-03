10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Борьба Руси с немецкими, датскими, шведскими феодалами в первой половине XIII века
Борьба Руси с немецкими, датскими, шведскими феодалами в первой половине XIII века

Представляем вашему вниманию видеоурок, посвященный теме Борьба Руси с немецкими, датскими, шведскими феодалами в первой половине XIII века. В ходе него учитель расскажет о положении Северо-Западной Руси, которая подвергалась влиянию шведов, немцев, Ливонского ордена, занимающего территорию современной Прибалтики.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

