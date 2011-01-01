6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Церковь, несмотря на свое богатство и могущество, очень сильно зависела от светских властей. К XI веку борьба между светскими и церковными властями распространилась практически на все западноевропейские государства, но наиболее острые формы приняла в империи. Вы узнаете о противостоянии пап и императоров, в частности, о непримиримой вражде двух сильных личностей: Папы Григория VII и императора Генриха.



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