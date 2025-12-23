Большой потенциал (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Криминальная драма «Большой потенциал» — сериал, в котором Кэйтлин Олсон примеряет на себя роль блестящего, почти гениального сыщика, а та ей как раз.
Морган Гиллори одна воспитывает троих детей и зарабатывает на жизнь, работая уборщицей в полицейском департаменте Лос-Анджелеса. Она явно заслуживает большего, ведь у женщины феноменальная фотографическая память и IQ 160. Однажды Морган случайно роняет коробку с фотографиями и уликами с места преступления и почти сразу замечает ошибку, допущенную следователями. Руководство «убойного» отдела впечатлено. Морган предлагают работу консультантом, а в напарники дают детектива Адама Карадека.
Если ищете детектив, в котором за главными героями следить столь же интересно, как и за ходом расследования, то вы по адресу — смотреть «Большой потенциал» вам точно понравится.
Рейтинг
- ПЧРежиссёр
Пит
Чатмон
- ДРРежиссёр
Джеймс
Родэй
- АДРежиссёр
Алетеа
Джонс
- РЭРежиссёр
Ребекка
Эшер
- ДСАктёр
Дэниел
Сунджата
- ДААктёр
Дениз
Акдениз
- ДЛАктриса
Джависия
Лесли
- КОАктриса
Кэйтлин
Олсон
- ТКАктёр
Таран
Киллэм
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- МЛАктёр
Мэттью
Лэмб
- ДПАктёр
Дж.Д.
Пардо
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- НЖСценарист
Николас
Жан
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- ДЭПродюсер
Дэн
Этеридж
- ДГПродюсер
Дрю
Годдард
- РФХудожница
Рама
Фарахат
- МБХудожник
Мэттью
Баджон
- ФФМонтажёр
Филип
Фаулер
- ДККомпозитор
Джош
Крэймон