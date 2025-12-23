Большой потенциал (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Криминальная драма «Большой потенциал» — сериал, в котором Кэйтлин Олсон примеряет на себя роль блестящего, почти гениального сыщика, а та ей как раз.



Морган Гиллори одна воспитывает троих детей и зарабатывает на жизнь, работая уборщицей в полицейском департаменте Лос-Анджелеса. Она явно заслуживает большего, ведь у женщины феноменальная фотографическая память и IQ 160. Однажды Морган случайно роняет коробку с фотографиями и уликами с места преступления и почти сразу замечает ошибку, допущенную следователями. Руководство «убойного» отдела впечатлено. Морган предлагают работу консультантом, а в напарники дают детектива Адама Карадека.



Если ищете детектив, в котором за главными героями следить столь же интересно, как и за ходом расследования, то вы по адресу — смотреть «Большой потенциал» вам точно понравится.

