Большой потенциал (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Морган, мать-одиночка с тремя детьми, работает уборщицей в полицейском участке. Однажды она становится свидетельницей преступления. Ее исключительный ум позволяет ей быстро упорядочивать разные факты, и это не остается незамеченным — женщину приглашают в качестве консультанта для работы над расследованием.

