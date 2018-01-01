Большой куш (2017) (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет сосредоточится на группе молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придeтся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганским�и боксeрами.



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