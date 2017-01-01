Большой куш (2017). Сезон 1. Серия 4
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Большой куш (2017)
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Большой куш (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.02017, Snatch
Комедии, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сюжет сосредоточится на группе молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придeтся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксeрами.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большой куш (2017)»

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