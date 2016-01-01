Большие кошки. Серия 2
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Большие кошки (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22016, Big Cats
Документальные18+

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Сюжет

В природе существует около 40 разновидностей кошачьих, но только четыре могут попасть в элитный клуб больших кошек. Это лев, тигр, леопард и ягуар ― герои документального проекта National Geographic. Они вооружены настоящим арсеналом и готовы задать трeпку любому врагу или жертве.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb