Большие кошки. Серия 10
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Большие кошки (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.22016, Big Cats
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В природе существует около 40 разновидностей кошачьих, но только четыре могут попасть в элитный клуб больших кошек. Это лев, тигр, леопард и ягуар ― герои документального проекта National Geographic. Они вооружены настоящим арсеналом и готовы задать трeпку любому врагу или жертве.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb