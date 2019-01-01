WinkСериалыБольшие кошки1-й сезонДневник юного леопарда
Большие кошки (сериал, 2019) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
9.22019, Big Cats
Документальные18+
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Сюжет
В природе существует около 40 разновидностей кошачьих, но только четыре могут попасть в элитный клуб больших кошек. Это лев, тигр, леопард и ягуар ― герои документального проекта National Geographic. Они вооружены настоящим арсеналом и готовы задать трeпку любому врагу или жертве.
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Информация
СтранаЮАР, США
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb