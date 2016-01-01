Больше, чем врач. Серия 4
Wink
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Больше, чем врач
1-й сезон
4-я серия
2016, Больше, чем врач. Серия 4
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Больше, чем врач (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Участковый врач Людмила Корнеева для каждого пациента находит и время, и доброе слово поддержки. Только на семью времени не хватает. Однако доктор уверена – муж и дочь понимают еe, ничто не может угрожать семейному счастью. Людмила как всегда не может сопровождать мужа на ответственное мероприятие. С Михаилом отправляется соседка Света – старая подруга семьи, с которой Корнеевы прошли огонь, воду и медные трубы. Неожиданно Михаил задаeт себе вопрос: а ту ли женщину он выбрал?

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