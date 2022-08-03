WinkСериалыБольше, чем врач1-й сезон3-я серия
2016, Больше, чем врач. Серия 3
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Больше, чем врач (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Участковый врач Людмила Корнеева для каждого пациента находит и время, и доброе слово поддержки. Только на семью времени не хватает. Однако доктор уверена – муж и дочь понимают еe, ничто не может угрожать семейному счастью. Людмила как всегда не может сопровождать мужа на ответственное мероприятие. С Михаилом отправляется соседка Света – старая подруга семьи, с которой Корнеевы прошли огонь, воду и медные трубы. Неожиданно Михаил задаeт себе вопрос: а ту ли женщину он выбрал?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ЕЯРежиссёр
Елена
Яковлева
- Актриса
Екатерина
Семенова
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- Актриса
Алёна
Ивченко
- АМАктриса
Анна
Мареева
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- АНАктёр
Александр
Никитин
- ЕФАктёр
Евгений
Фроленков
- Актриса
Евгения
Ахременко
- СЖАктёр
Сергей
Жигулин
- ЕВСценарист
Елена
Вержак
- ВАСценарист
Виктория
Авдеенко
- ДИХудожник
Денис
Исаев
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов