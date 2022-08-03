Больше, чем врач. Серия 3
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Больше, чем врач
1-й сезон
3-я серия
2016, Больше, чем врач. Серия 3
Мелодрама18+

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Больше, чем врач (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Участковый врач Людмила Корнеева для каждого пациента находит и время, и доброе слово поддержки. Только на семью времени не хватает. Однако доктор уверена – муж и дочь понимают еe, ничто не может угрожать семейному счастью. Людмила как всегда не может сопровождать мужа на ответственное мероприятие. С Михаилом отправляется соседка Света – старая подруга семьи, с которой Корнеевы прошли огонь, воду и медные трубы. Неожиданно Михаил задаeт себе вопрос: а ту ли женщину он выбрал?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Больше, чем врач»