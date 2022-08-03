Участковый врач Людмила Корнеева для каждого пациента находит и время, и доброе слово поддержки. Только на семью времени не хватает. Однако доктор уверена – муж и дочь понимают еe, ничто не может угрожать семейному счастью. Людмила как всегда не может сопровождать мужа на ответственное мероприятие. С Михаилом отправляется соседка Света – старая подруга семьи, с которой Корнеевы прошли огонь, воду и медные трубы. Неожиданно Михаил задаeт себе вопрос: а ту ли женщину он выбрал?

