8.82023, Больше, чем прикосновение. Серия 4
Мелодрама18+
Больше, чем прикосновение (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Бывшая спортивная гимнастка Ника с трудом победила свою травму, и, вопреки прогнозам врачей, снова встала на ноги. Теперь она помогает таким же, как она — работает тренером-реабилитологом. На приём к ней попадает Вадим — успешный учёный со страшным диагнозом. Он уже два года прикован к инвалидному креслу и врачи не дают ему ни единого шанса. Но Ника считает, что диагноз Вадиму поставили неверный, и убивают его… препараты, которые он принимает. Ей удаётся заставить Вадима отказаться от таблеток, и улучшение действительно наступает. Но это не входит в планы жены Вадима…
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ЯИАктриса
Янина
Исаичкина
- АЛАктёр
Александр
Лучинин
- МЛАктёр
Максим
Линников
- АМАктриса
Анастасия
Мурашова
- Актриса
Юлия
Юрченко
- КМАктёр
Кирилл
Мелехов
- РДАктёр
Руслан
Джайбеков
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- НДПродюсер
Наталья
Дёмина
- ОМПродюсер
Ольга
Миронова
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков