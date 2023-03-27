Больше, чем прикосновение (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Больше, чем прикосновение. Серия 4
Больше, чем прикосновение
1-й сезон
4-я серия
8.82023, Больше, чем прикосновение. Серия 4
Мелодрама18+

О сериале

Бывшая спортивная гимнастка Ника с трудом победила свою травму, и, вопреки прогнозам врачей, снова встала на ноги. Теперь она помогает таким же, как она — работает тренером-реабилитологом. На приём к ней попадает Вадим — успешный учёный со страшным диагнозом. Он уже два года прикован к инвалидному креслу и врачи не дают ему ни единого шанса. Но Ника считает, что диагноз Вадиму поставили неверный, и убивают его… препараты, которые он принимает. Ей удаётся заставить Вадима отказаться от таблеток, и улучшение действительно наступает. Но это не входит в планы жены Вадима…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

