Больше, чем прикосновение (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Бывшая спортивная гимнастка Ника с трудом победила свою травму, и, вопреки прогнозам врачей, снова встала на ноги. Теперь она помогает таким же, как она — работает тренером-реабилитологом. На приём к ней попадает Вадим — успешный учёный со страшным диагнозом. Он уже два года прикован к инвалидному креслу и врачи не дают ему ни единого шанса. Но Ника считает, что диагноз Вадиму поставили неверный, и убивают его… препараты, которые он принимает. Ей удаётся заставить Вадима отказаться от таблеток, и улучшение действительно наступает. Но это не входит в планы жены Вадима…



