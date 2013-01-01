WinkДетямБольшая история1-й сезон2-я серия
Большая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2013, Big History
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Двадцать лет назад группа учителей-новаторов придумала использовать точные науки для преподавания истории и использовать историю для лучшего понимания точных наук. Сериал рассказывает о том, как научные открытия влияли на исторические события.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.2 IMDb
