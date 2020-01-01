3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Болото и его обитатели
3 класс. Окружающий мир
Природные сообщества
Болото и его обитатели

На этом уроке вы узнаете, как образуются болота, кто ревет и хохочет на болотах, какие растения ловят и едят водяных рачков, узнаете об основных обитателях болот.

