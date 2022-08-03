Болотная тварь. Серия 3
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Болотная тварь (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.02019, Болотная тварь. Серия 3
Ужасы, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, где разбушевался смертельный вирус, который необходимо изучить и нейтрализовать. Она знакомится с ученым Алеком Холландом, который вскоре трагически погибает. Аркейн обнаруживает странные факты о болоте и предполагает, что ученый вовсе не умер.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Болотная тварь»