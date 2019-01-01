Болотная тварь. Серия 1
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Болотная тварь (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92019, Болотная тварь. Серия 1
Ужасы, Боевики18+

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Сюжет

Микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, где разбушевался смертельный вирус, который необходимо изучить и нейтрализовать. Она знакомится с ученым Алеком Холландом, который вскоре трагически погибает. Аркейн обнаруживает странные факты о болоте и предполагает, что ученый вовсе не умер.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Болотная тварь»

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