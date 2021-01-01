Бубновский (сериал, 2021) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн

WinkСериалыБубновский1-й сезонБОЛИ В ПЛЕЧАХ. Прямой эфир. Доктор Бубновский отвечает
О сериале
Сергей Михайлович Бубновский, профессор, доктор медицинских наук, автор принципиально новой системы восстановления трудоспособности и снятия боли без лекарств и операций. Остеохондроз, гипертония, грыжи позвоночника, артроз, остеопороз, сколиоз, головные боли, сердечно-сосудистые заболевания... "Современными" заболеваниями страдают все больше людей, как следствие - хирургические вмешательства и горы таблеток. Так ли неизлечимы "популярные" болезни нашего века? Ответы на вопросы вы найдете на нашем канале!
