Богатые и знаменитые (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Богатые и знаменитые (сериал, 2012) сезон 2 серия 4
2012, Богатые и знаменитые. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу16+
О сериале
Информационный сериал о жизни звезд. Разводы, свадьбы, дети, увлечения, отдых и автомобили, роли в кино и концерты, домашние питомцы и многое другое из жизни гламурных и эпатажных звeзд российского и зарубежного кино и шоу-бизнеса – богатых и знаменитых. Вместе с корреспондентами ты побываешь на всех значимых тусовках, слетаешь на гастроли звезд и даже зайдешь к ним в гости.
