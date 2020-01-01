5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

На данном уроке мы поговорим о богатстве и тех способах, которыми его можно достичь. В ходе рассмотрения различных примерах мы постараемся определиться с тем, что же является подлинным богатством. Мы подискутируем о различных взглядах на богатство, и о том, что такое меценатство. Также вы узнаете, почему два самых богатых человека на Земле почти всe своe состояние оставили благотворительным фондам, а не своим детям.



