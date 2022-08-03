Боевая единичка (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

История одного подразделения и его борьбы за стратегический объект на востоке Польши. Артиллерийской батарее «Единичка» дано задание — во что бы то ни стало удержать мост. Он необходим для переправы Советской армии, и в то же время, его планируют использовать поляки для перевоза важных документов.

