Боевая единичка (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Боевая единичка. Серия 3
Военный, Драма18+

О сериале

История одного подразделения и его борьбы за стратегический объект на востоке Польши. Артиллерийской батарее «Единичка» дано задание — во что бы то ни стало удержать мост. Он необходим для переправы Советской армии, и в то же время, его планируют использовать поляки для перевоза важных документов.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск