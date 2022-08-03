WinkСериалыБоевая единичка1-й сезон3-я серия
Боевая единичка (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2015, Боевая единичка. Серия 3
Военный, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История одного подразделения и его борьбы за стратегический объект на востоке Польши. Артиллерийской батарее «Единичка» дано задание — во что бы то ни стало удержать мост. Он необходим для переправы Советской армии, и в то же время, его планируют использовать поляки для перевоза важных документов.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- КБРежиссёр
Кирилл
Белевич
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Илья
Коробко
- АПАктриса
Анна
Прус
- АБАктриса
Арина
Борисова
- МДАктёр
Микаэл
Джанибекян
- АВАктёр
Александр
Вершинин
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- ДОАктёр
Добрыня
Оболенский
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ЛККомпозитор
Леонид
Каминер