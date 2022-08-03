Боди-балет (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Боди-балет. Серия 18
О сериале

Боди-балет – новая дисциплина на телеканале «ЖИВИ!» . В основе боди-балета лежат облегченные варианты упражнений из балета и классической хореографии, которые дополняются техниками из пилатеса. Это адаптированный вариант фитнеса, который подходит для любого уровня подготовки. «Балетная фигура» редко дается от природы, над ней нужно усердно и тщательно работать. А как именно надо над собой работать, чтобы выглядеть также изящно, как балерины - смотрите в программе «Боди-балет» на телеканале «ЖИВИ!».

