WinkСериалыБоди-балет1-й сезон16-я серия
Боди-балет (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
8.32017, Боди-балет. Серия 16
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Боди-балет – новая дисциплина на телеканале «ЖИВИ!» . В основе боди-балета лежат облегченные варианты упражнений из балета и классической хореографии, которые дополняются техниками из пилатеса. Это адаптированный вариант фитнеса, который подходит для любого уровня подготовки. «Балетная фигура» редко дается от природы, над ней нужно усердно и тщательно работать. А как именно надо над собой работать, чтобы выглядеть также изящно, как балерины - смотрите в программе «Боди-балет» на телеканале «ЖИВИ!».