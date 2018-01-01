Бобр добр. Серия 72
Wink
Детям
Бобр добр
1-й сезон
72-я серия

Бобр добр (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн

7.92018, Бобр добр. Серия 72
Мультсериалы0+

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Сюжет

Бобр, Лягушонок, Барсук, Сова, Дятел и братья Зайки живут в Куролесе. У каждого из них свой характер, свой подход к жизни. Они помогают друг другу, но иногда ссорятся. Однако мудрый Бобр всегда объяснит друзьям, что такое хорошо, а что такое плохо.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск