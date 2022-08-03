Бобр добр (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

Бобр, Лягушонок, Барсук, Сова, Дятел и братья Зайки живут в Куролесе. У каждого из них свой характер, свой подход к жизни. Они помогают друг другу, но иногда ссорятся. Однако мудрый Бобр всегда объяснит друзьям, что такое хорошо, а что такое плохо.

