Блудный сын (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Малкольм Брайт — блестящий психолог-криминалист, который прекрасно разбирается в мышлении маньяков. Отец героя — серийный убийца, который много лет сидит за решеткой и помогает сыну понимать логику преступников. Немудрено, что такое родство и профессия влияют на психику самого Малкольма.

