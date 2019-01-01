Близкие люди (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Супруги переживают кризис отношений. Конфликт пары разгорается на фоне присутствия в доме тяжело больной матери, требующей постоянного внимания своего сына. Он верит, что все трудности можно преодолеть, и, разрываясь между двумя близкими людьми, старается угодить всем. Супруга же видит тольк�о один способ спасти рассыпающийся брак — отвезти мать в дом престарелых. Чтобы остаться вместе, каждый должен сделать непростой выбор.



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