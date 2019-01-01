Близкие люди. Серия 1
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Близкие люди (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Близкие люди. Серия 1
Драмы18+

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Сюжет

Супруги переживают кризис отношений. Конфликт пары разгорается на фоне присутствия в доме тяжело больной матери, требующей постоянного внимания своего сына. Он верит, что все трудности можно преодолеть, и, разрываясь между двумя близкими людьми, старается угодить всем. Супруга же видит только один способ спасти рассыпающийся брак — отвезти мать в дом престарелых. Чтобы остаться вместе, каждый должен сделать непростой выбор.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

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