Блеск и нищета Российской империи (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

История денег в России, самые богатые люди и повседневные траты минувших дней, а также лекции Елены Корчминой о том, как зарабатывали и тратили деньги дворяне и государство



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