Благослови этот бардак (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
2019, Bless This Mess
Комедия18+
О сериале
Молодожены Майк и Рио решают перебраться из шумного мегаполиса на ферму в Небраску. Героям предстоит узнать, что значит вставать на заре и успевать переделать кучу дел, и понять, что экологичными и натуральными бывают не только косметические маски, но и куриный помeт. Справятся ли они?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- ДХРежиссёр
Дин
Холлэнд
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ДНАктёр
ДжиТи
Нил
- ЛПАктриса
Леннон
Парэм
- ПГАктриса
Пэм
Гриер
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- ЛКАктёр
Лэнгстон
Керман
- ЛЛАктриса
Лиза
Линке
- НЛАктриса
Нэнси
Ленехан
- Сценарист
Лейк
Белл
- ЭМСценарист
Элизабет
Меривезер
- ДДСценарист
Доминик
Диркес
- ДДПродюсер
Доминик
Диркес
- КППродюсер
Кэтерин
Поуп
- МДХудожница
Мелани
Джонс
- МФХудожница
Меган
Фентон
- ЛШХудожница
Лесли
Шиллинг
- КЭОператор
Кевин
Эткинсон