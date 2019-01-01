Благослови этот бардак (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Молодожены Майк и Рио решают перебраться из шумного мегаполиса на ферму в Небраску. Героям предстоит узнать, что значит вставать на заре и успевать переделать кучу дел, и понять, что экологичными и натуральными бывают не только косметические маски, но и куриный помeт. Справятся ли они?



Сериал Благослови этот бардак 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.