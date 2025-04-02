Благие знамения. Сезон 1. Серия 1
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Благие знамения (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Благие знамения. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+

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О сериале

Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают объединить усилия, чтобы предотвратить апокалипсис, поскольку уже успели привыкнуть к жизни на Земле.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Благие знамения»