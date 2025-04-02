WinkСериалыБлагие знамения1-й сезон1-я серия
Благие знамения (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Благие знамения. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают объединить усилия, чтобы предотвратить апокалипсис, поскольку уже успели привыкнуть к жизни на Земле.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Фэнтези
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ГОАктриса
Глория
Обианьо
- НСАктриса
Нина
Сосанья
- ДМАктриса
Дун
Макичен
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- МСАктриса
Мэгги
Сервис
- АААктриса
Адриа
Архона
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Джон
Хэмм
- ДДСценарист
Джереми
Дайсон
- ЭНСценарист
Энди
Найман
- ДФСценарист
Джон
Финнемор
- ДМПродюсер
Дуглас
Маккиннон
- НГПродюсер
Нил
Гейман
- РУПродюсер
Роб
Уилкинс
- ТБПродюсер
Тим
Брэдли
- МРХудожник
Майкл
Ральф
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд