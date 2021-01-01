WinkСериалыСергей Косенко1-й сезон134-я серия
Сергей Косенко (сериал, 2021) сезон 1 серия 134 смотреть онлайн
3.82021, БИЗНЕС С НУЛЯ. Реалити шоу Большие Девочки. Как открыть бизнес с нуля. Все по-честному! #2
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Всем привет! Меня зовут Сергей Косенко, добро пожаловать на мой канал. Здесь я снимаю видео, которые дают тебе энергию и мотивацию не останавливаться и идти вперeд. Эти видео помогут тебе становиться счастливее и успешнее с каждым днeм. Я собираю вдохновляющие истории людей со всего мира, которые делятся с тобой своим мнением, своими идеями и опытом. В каждой истории ты найдeшь для себя полезные мысли, которые обязательно изменят твою жизнь к лучшему.