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Бивис и Батт-Хед
8-й сезон
4-я серия

Бивис и Батт-Хед (сериал, 2011) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

2011, Beavis and Butt-Head 8
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Центральные персонажи сериала — подростки Бивис и Баттxед, которые живут в вымышленном городке Хайленд. Они посещают среднюю школу. Основной частью каждого эпизода являются комментарии Бивиса и Батхеда при просмотре музыкальных клипов и программ, показываемых на MTV.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бивис и Батт-Хед»