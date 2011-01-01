Бивис и Батт-Хед (сериал, 2011) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыБивис и Батт-Хед8-й сезон3-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Центральные персонажи сериала — подростки Бивис и Баттxед, которые живут в вымышленном городке Хайленд. Они посещают среднюю школу. Основной частью каждого эпизода являются комментарии Бивиса и Батхеда при просмотре музыкальных клипов и программ, показываемых на MTV.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- ИКРежиссёр
Ивет
Каплан
- МдРежиссёр
Майк
де Сев
- МДАктёр
Майк
Джадж
- КБАктёр
Кристофор
Браун
- ДРАктёр
Дэйл
Рево
- ТГАктриса
Трэйси
Грэндстафф
- Актёр
Тоби
Хасс
- АУАктёр
Адам
Уэлш
- КУАктриса
Кристин
Уолтерс
- ЛНАктриса
Лори
Нассо
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- МДСценарист
Майк
Джадж
- КБСценарист
Кристофор
Браун
- БВСценарист
Бо
Вейнберг
- ГМСценарист
Гай
Макстон-Грэхэм
- СДСценарист
Сэм
Джонсон
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- ДЭПродюсер
Джон
Эндрюс
- КБПродюсер
Кристофор
Браун
- СЛПродюсер
Сьюзи
Льюис Линн
- ТВХудожник
Том
Варбертон
- ДХМонтажёр
Дэйв
Хьюз