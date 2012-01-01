Бивер Фолс. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Бивер Фолс
2-й сезон
6-я серия

Бивер Фолс (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2012, Beaver Falls
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лучшие друзья Флинн, Араб и Бэрри – три обычных английских парня, которые встретились в университете. Теперь вчерашние выпускники намерены провести последнее беззаботное лето, полное веселья, прежде чем столкнуться с холодной и жестокой реальностью настоящей жизни и они сделают это стильно. Каким-то образом им удалось раздобыть работу в Бивер Фолс, элитном американском летнем лагере для загорелых и красивых отпрысков самых богатых и властных семей Калифорнии.

Сериал Бивер Фолс 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бивер Фолс»