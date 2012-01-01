WinkСериалыБивер Фолс2-й сезон6-я серия
Бивер Фолс (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
2012, Beaver Falls
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лучшие друзья Флинн, Араб и Бэрри – три обычных английских парня, которые встретились в университете. Теперь вчерашние выпускники намерены провести последнее беззаботное лето, полное веселья, прежде чем столкнуться с холодной и жестокой реальностью настоящей жизни и они сделают это стильно. Каким-то образом им удалось раздобыть работу в Бивер Фолс, элитном американском летнем лагере для загорелых и красивых отпрысков самых богатых и властных семей Калифорнии.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
