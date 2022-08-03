Бивер Фолс. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Бивер Фолс
1-й сезон
5-я серия

Бивер Фолс (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Beaver Falls
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лучшие друзья Флинн, Араб и Бэрри – три обычных английских парня, которые встретились в университете. Теперь вчерашние выпускники намерены провести последнее беззаботное лето, полное веселья, прежде чем столкнуться с холодной и жестокой реальностью настоящей жизни и они сделают это стильно. Каким-то образом им удалось раздобыть работу в Бивер Фолс, элитном американском летнем лагере для загорелых и красивых отпрысков самых богатых и властных семей Калифорнии.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бивер Фолс»