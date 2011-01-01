Бивер Фолс. Сезон 1. Серия 4
Wink
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Бивер Фолс
1-й сезон
4-я серия

Бивер Фолс (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Beaver Falls
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лучшие друзья Флинн, Араб и Бэрри – три обычных английских парня, которые встретились в университете. Теперь вчерашние выпускники намерены провести последнее беззаботное лето, полное веселья, прежде чем столкнуться с холодной и жестокой реальностью настоящей жизни и они сделают это стильно. Каким-то образом им удалось раздобыть работу в Бивер Фолс, элитном американском летнем лагере для загорелых и красивых отпрысков самых богатых и властных семей Калифорнии.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бивер Фолс»