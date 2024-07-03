Битва за наследство. Сезон 1. Серия 2
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Битва за наследство
1-й сезон
2-я серия

Битва за наследство (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2015, Битва за наследство. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ради чего обычные люди могут разрушить любовь, дружбу и доверие? Почему члены одной семьи встают по разные стороны коммунальных баррикад, а любимые родственники становятся заклятыми врагами?

Наследство… Борьба за него срывает маски с некогда самых близких друг другу людей. А раздел имущества превращается в битву на поражение. На какие сделки с совестью и достоинством готовы пойти родственники, чтобы стать богаче? И как горечь от потери близкого может превратиться в жажду наживы?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

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