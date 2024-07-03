Битва за наследство (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
2015, Битва за наследство. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
О сериале
Ради чего обычные люди могут разрушить любовь, дружбу и доверие? Почему члены одной семьи встают по разные стороны коммунальных баррикад, а любимые родственники становятся заклятыми врагами?
Наследство… Борьба за него срывает маски с некогда самых близких друг другу людей. А раздел имущества превращается в битву на поражение. На какие сделки с совестью и достоинством готовы пойти родственники, чтобы стать богаче? И как горечь от потери близкого может превратиться в жажду наживы?