Битва за наследство (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ради чего обычные люди могут разрушить любовь, дружбу и доверие? Почему члены одной семьи встают по разные стороны коммунальных баррикад, а любимые родственники становятся заклятыми врагами?



Наследство… Борьба за него срывает маски с некогда самых близких друг другу людей. А раздел имущества превращается в битву на поражение. На какие сделки с совестью и достоинством готовы пойти родственники, чтобы стать богаче? И как горечь от потери близкого может превратиться в жажду наживы?



Сериал Битва за наследство 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.