Путешествия с «Гоблином» (сериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Путешествуя по экзотическим странам или из Петербурга в Москву Дмитрий «Goblin» Пучков знакомится с самобытной культурой, природой, архитектурой, людьми или традициями. Но никакие прелести архитектуры, чудеса природы никого не интересуют так, как фото пары сидящих и разговаривающих людей.

