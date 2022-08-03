Билет на двоих. Серия 2
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Билет на двоих (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Билет на двоих. Серия 2
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара - у них билет на одно и то же место. Аркадий - детский хирург, он едет в столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в село к своим родителям после окончания техникума.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
2.6 IMDb