Биг Тайм Раш. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Биг Тайм Раш
1-й сезон
1-я серия

Биг Тайм Раш (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2009, Биг Тайм Раш. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мюзикл18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре лучших друга, 16-летние подростки из Миннесоты, Кендалл, Джеймс, Логан и Карлос, мечтают стать знаменитыми музыкантами. И неожиданно им выпадает шанс. Их приглашают в Лос-Анджелес, в городок юных талантов, где киностудии и студии звукозаписи временно селят одаренных молодых ребят, потенциальных кинозвезд и будущих «королей рока». Это история об обычных подростках, оказавшихся в необычной ситуации. История о настоящей дружбе, о тяжелой работе на пути к успеху, о победах и поражениях - и об исполнении самой заветной мечты.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Драма, Музыка

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Биг Тайм Раш»