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Биение сердца
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Биение сердца (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Биение сердца. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После сильного сердечного приступа Нина Ильина, молодая успешная женщина, узнает, что смертельно больна. И тогда она решает, что должна помочь своим близким. Сначала родные воспринимают ее поведение, как желание разрушить их жизнь, но потом понимают и принимают это.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Биение сердца»