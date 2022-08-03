WinkСериалыБиение сердца1-й сезон2-я серия
Биение сердца (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2011, Биение сердца. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После сильного сердечного приступа Нина Ильина, молодая успешная женщина, узнает, что смертельно больна. И тогда она решает, что должна помочь своим близким. Сначала родные воспринимают ее поведение, как желание разрушить их жизнь, но потом понимают и принимают это.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Сергей
Лысенко
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Александр
Голубев
- Актриса
Алла
Юганова
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- ВСАктёр
Вячеслав
Сланко
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- АДАктриса
Алиса
Дебабова-Лукшина
- ССАктёр
Сергей
Сипливый
- МКАктёр
Михаил
Кришталь
- СЛСценарист
Сергей
Лысенко
- НМСценарист
Николай
Михайлов
- ЛПСценарист
Леонора
Пащенко
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЕЛХудожница
Евгения
Лисецкая
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- НМКомпозитор
Никита
Моисеев