Библия (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Истории о Ноевом ковчеге, исходе из Египта под предводительством Моисея, рождении, смерти и воскресении Иисуса. Сериал состоит из 10 ключевых повествований. Начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение.



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