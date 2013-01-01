Библия. Серия 4
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Библия (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.42013, The Bible
Драмы16+

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Сюжет

Истории о Ноевом ковчеге, исходе из Египта под предводительством Моисея, рождении, смерти и воскресении Иисуса. Сериал состоит из 10 ключевых повествований. Начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Библия»