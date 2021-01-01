BFF. Пушистые друзья (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
7.62021, BFF. Пушистые друзья. Серия 9
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В чeм секрет трогательной и волшебной дружбы очаровательной команды BFF? У каждой подружки и еe пушистого питомца свои интересы и сильные стороны, которые они спешат продемонстрировать. Каждый день готовит им новое приключение: от научной ярмарки и съeмок музыкального клипа до путешествия в Волшебную Страну и сражения с растениями-монстрами.
