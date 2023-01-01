Хабибуллаев vs Гимбатов
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BFC 75
1-й сезон
Хабибуллаев vs Гимбатов

BFC 75 (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

7.82023, Хабибуллаев vs Гимбатов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Лучший промоушен Беларуси проводит мощный турнир в конце года, чтобы громко проводить 2023-й! В главном бою вечера сразились два ведущих кикбоксера СНГ – титулованный Максим Сподаренко и рвущийся на вершину Эльмар Мамедов.

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Жанр
Спорт
Время
10 мин / 00:10

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